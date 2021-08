25 de Agosto día del idioma Guaraní. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

El 25 de agosto de cada año se recuerda el Día del Idioma Guaraní, teniendo en cuenta que el 25 de agosto de 1967, por primera vez, la Constitución Nacional de aquel entonces otorgó rango jurídico al guaraní, al reconocerlo como Lengua Nacional. De esta forma se dio libertad de expresión a la gente común que sentía la necesidad de hablar libremente en ese idioma, sin la consabida preocupación de ser discriminado por tal acto. Posteriormente, la Carta Magna del año 1992 consolida al guaraní, disponiendo la obligatoriedad de la enseñanza en la lengua materna del educando.

El guaraní (en guaraní: avañe’ẽ) es una lengua de la familia tupí-guaraní, denominación de pueblos originarios de la zona, pero en su variante moderna, cuyo estándar es representado por el guaraní paraguayo, posee un amplio uso entre no indígenas. En la América precolonial se empleó regularmente por pueblos que vivían al este de la Cordillera de los Andes, aproximadamente desde el mar Caribe hasta el Río de la Plata. El guaraní fue estratégico durante las guerras internacionales que involucraron al Paraguay (la de la Triple Alianza y la del Chaco), ya que todas las comunicaciones al frente se realizaban en este idioma. (Fuente: cultura.gov.py).

En ese sentido en contacto con nuestra emisora la Ministra de la Secretaría de Política Linguisticas la Lic. Ladislaa Alcaraz de Silvero mencionó que la Secretaría de Política Linguistica en el transcurso de esta semana viene organizando diversas actividades denominada "Rohayhu che Ñe´e", una campaña de revalorización, difusión, fortalecimiento y concienciación sobre el valor y la importancia del idioma guaraní, actividad impulsada desde el 2014 de manera ininterrumpida por la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), con el apoyo de varias instituciones públicas, privadas y ONGs.

La 8va. edición de “Rohayhu che ñe’ẽ” prevé de nuevo una serie de actividades académicas, artísticas, de concientización, reconocimiento a los promotores de la lengua, entre otras actividades, que serán transmitidas a través de Facebook Live de la Secretaría de Políticas Lingüísticas.

En la jornada de hoy 25 de agosto, Día del Idioma Guaraní, como ya es habitual, se realizará, a partir de las 10:00, la entrega del trofeo “Rohayhu che ñe’ẽ” a los promotores de la lengua de diferentes ámbitos de la sociedad. También, desde las 18:00, se tendrá el lanzamiento de la app Guarani Ayvu, en su versión actualizada. Asimismo, desde las 19:15 se realizará el conversatorio virtual “Experiencias exitosas de egresados de la carrera de Licenciatura en Lengua Guaraní” del ISL-UNA.

Para mañana jueves, a partir de las 10:00, se realizará el I Seminario de la Cátedra Guaraní de la AUGM. Para ese mismo día, a partir de las 18:30, conferencia académica Las implicancias de políticas lingüísticas en la formación de artistas en la Educación Superior. Y finalmente para el día viernes 27, a partir de las 10:00, se tendrá el conversatorio virtual “Avances del empleo de la lengua guaraní, como mecanismo de aseguramiento de la calidad en la Educación Superior”. Y para la clausura de la semana del guaraní se prevé, desde las 18:30, un festival de poesía y serenata al idioma guaraní.