La importancia de la Lactancia Materna. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 06 Agosto 2021

Foto: marcandolamanana.com

En contacto con nuestra emisora la Dra. Mirian Ortigoza Directora de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud mencionó sobre la importancia de la lactancia materna que a nivel mundial se conmemora del 1 al 7 de agosto y que a nivel nacional desde la promulgación de la ley Nº 5508/15 se declara la segunda semana también del mes de agosto la semana nacional de la lactancia materna sería del 8 al 14 del corriente mes. Y que a raíz de eso las actividades se centran en la segunda semana, como ser aquellas campañas de concientización sobre lo mencionado.

La Dra. Ortigoza recalcó que a pesar de tener 2 semanas de conmemoración uno a nivel mundial y otro a nivel nacional de igual manera es insuficiente para que se pueda instalar en la sociedad la importancia y el rol fundamental que cumple la lactancia materna tanto en la salud del niño, el de la madre, en la sociedad y por supuesto de la familia en sí. La lactancia materna menciona la Dra. Ortigoza que es ecológica ya que es totalmente natural y no contamina el medio ambiente. Referente a los beneficios la Dra. Ortigoza menciona que los beneficios van mas alla de lo que representa la edad en el niño.

Es decir, el niño/a pueden seguir recibiendo los beneficios hasta los 2 años o más desde el punto de vista nutricional ya que la leche materna aporta energía en un 30% para el niño que está en promedio de edad entre 1 a 2 años de edad y sobre todo es una buena fuente de vitamina A y C que son muy importante por el desarrollo del sistema inmunológico especialmente en estos casos actuales de epidemia o pandemia, donde es muy importante la inmunidad y la defensa que puede obtener los niños desde el punto de vista nutricional y protector.

En ese contexto la profesional indicó que la lactancia materna también es como una vacuna para el niño/a. Por otro lado por más que el niño ya no esté en edad inicial de igual manera sigue recibiendo todos los nutrientes y las defensas necesarias para su desarrollo ya que le provee los anticuerpos contra las enfermedades que la madre entra en contacto. Independientemente que el niño ya esté consumiendo alimentos sólidos de igual manera recibe las vitaminas mencionadas, los nutriente necesarios, las proteinas e incluso minerales, de ahí la gran importancia del consumo de la leche materna.

Así también la leche materna provee a los niños de células que ayudan a los glóbulos blancos para la protección de procesos infecciosos. En ese proceso la madre también recibe los beneficios de lactar como ser la prevención de cancer de mama, cuando más meses está lactando reduce menos la aparición de esta enfermedad. Otro beneficio es que cuando inicia el tiempo de lactancia también ayuda a reducir la perdida sanguinea que se produce en el parto y eso hace que la madre tenga menos anemia, otro beneficio es que también constituye un excelente método anticonceptivo que tiene un 98% de eficacia.

Siempre que la lactancia se practique dentro de los primeros 6 meses y sea exclusivo y el niño no consuma ningún otro alimento y la mujer no haya menstruado aún. Finalmente la Dra. Ortigoza menciona sobre el tiempo de corte de la lactancia que en realidad no existe un método ni tampoco un tiempo establecido para el corte definitivo de la lactancia en el niño, sino que todo se da de forma natural cuando el niño/a decida dejar y tampoco se debe de acudir con algún método específico para cortar de forma instántanea.