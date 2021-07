Miércoles con lluvias y tormentas eléctricas para el sur del país. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 14 Julio 2021

La Dirección de Meteorología anuncia que para el día de hoy miércoles con lluvias y tormentas eléctricas para el sur del país. Ambiente cálido caracteriza el amanecer de este miércoles a nivel país. Las temperaturas máximas rondarían entre 25 a 29°C en los departamentos del sur de la region Oriental, mientras que en el resto del territorio nacional oscilarían entre 30 a 36°C, por lo que la tarde se presentaría calurosa. Se prevé aumento de la nubosidad y vientos moderados del norte.

Con la proximidad de un frente frio a nuestro territorio se esperan hacia el final de la jornada lluvias y tormentas eléctricas que estarían afectando primeramente al sur del país para luego ir extendiéndose a otros puntos del territorio durante la madrugada y mañana del día jueves 15. No se descarta que se desarrollen de manera puntual fenómenos importantes sobre el área de afectación de estas tormentas. A partir del jueves se esperan descenso de la temperatura y vientos del sector sur favoreciendo a un ambiente fresco, condición que se extendería durante el fin de semana.

Para la zona del chaco el pronóstio indica para la jornada de hoy cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte. Mínima de 24ºC y máxima de 35℃. Para mañana jueves ambiente fresco, cielo cubierto, vientos moderados del sur, precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas. Mínima de 16℃ y máxima de 20℃. Y para el día viernes ambiente fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas, luego mejorando. Mínima de 15℃ y máxima de 19℃.