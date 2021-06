Recomendaciones especiales para esta época de frío. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 30 Junio 2021

Foto: moopio.com

En contacto con nuestra emisora la Dra. Viviana de Egea directora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud nos brindó algunas recomendaciones para evitar algunas enfernedades especialmente respiratorias y otras para evitar circunstancias que puedan dañar en nuestro entorno. En ese sentido la Dra. de Egea mencionó que en este tiempo de frío lo que buscamos es contrarrestar el frío con ciertos métodos especialmente para mantener cálida nuestro entorno como por ejemplo activar las estufas, utilizar el típico brasero o encendemos la calefacción de los aires acondicionados.

En estos casos la recomendación es evitar estas prácticas ya que estos puede predisponer a la propagación de las enfermedades respiratorias no solamente del covid sino también las enfermedades virales que se transmiten con mayor facilidad en esta temporada. Es importante buscar la forma correcta de resguardarse de los días de intenso frío y mencionar que no es que este contraindicado el uso de los calefactores pero debemos de tener en cuenta que también hay que dar una buena ventilación a fin de no dar lugar a que queden algunas partículas o aerosoles flotando un buen tiempo en el aire que facilite la transmisión de estas enfermedades.

Además de eso los braseros hay que utilizarlos con mucho cuidado ya que pueden producir intoxicaciones, entonces no se recomienda realizar está prácticas especificicamente en lugares cerrados sino que solamente en espacios abiertos, además a tener cuidado con la manipulación porque a producir intoxicación por el humo también puede provocar quemaduras e incendios dentro de los hogares o lugares cerrados. Referente a la calefacción del aire acondicionado lo recomendable es tenerlo a una temperatura de ambiente como ocurre los mismo en tiempo de calor.

Otra recomendación más que importante es la ventilación constante de las habitaciones que normalmente se mantienen cerrada durante todo el día, preferiblemente se debe de abrir al mediodía las puertas y ventanas donde sería el horario donde el frío golpea menos por un periodo de 1 o 2 horas aproximadamente de modo que haya una buena circulación y se renueve el aire. Finalmente la Dra. de Egea recomendó a que las personas puedan vacunarse contra el covid de acuerdo al rango de edad que se lleva a cabo la campaña de vacunación, como también instó a que puede vacunarse contra la influenza.