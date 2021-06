UGP anuncia situación crítica para productores por situación climática. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

29 Junio 2021

Foto: ugp.org.py

En contacto con nuestra emisora el Ingeniero Hector Cristaldo Presidente de la Unión de Gremios de la Producción comentó acerca de la situación crítica que significa para la producción las bajas temperaturas, los reportes que se dan en principio solo se esperaban para el sur y centro del país pero que finalmente llegó en su totalidad a nivel país. Esta situación climática pone en riesgo la producción de frutas, hortalizas, el maíz que se sembró más tarde en la región oriental y que sigue aún en desarrollo y también con riesgos de que las heladas perjudique de manera fuerte.

Por otro lado la producción de caña de azúcar también podría verse afectado como así también la pastura en general sin duda alguna serán afectado y que por ende la producción de carne y leche podría dar restricciones de forraje verde de pastura a campo. Y para poder contrarrestar esto ya que esto recién empieza y se anuncia más días de frío, escarchas, heladas, etc., se deberá de acudir a metodos básicos para salvar algo de algunos rubros mencionados ya que este fenómeno es casi díficil limitar y especialmente cuando se trata de grandes proporciones de tierras.

Y recuperarse de esto hasta que termine vuelvan las lluvias, baje las temperaturas aún tomará su tiempo ya que esto recién empieza. Referente a la producción de maíz aquel productor que logró sembrar alla por el mes de enero quizás podría llegar a cosechar en este tiempo dependiendo del desarrollo que logró el producto y sería aproximadamente para el mes de julio a más tardar. Sin embargo el que sembró más tarde sería la parcela que estaría en riesgo. De todos modos se debe de evaluar estos días y observar el compartamiento de las heladas ya que con la presencia de más de 3 a 4 heladas y según la intensidad pordía evaluarce la situación de los cultivos.

En cuanto a los métodos para pequeños productores se acude a realizar fogatas para contrarrestar el ambiente muy frío por otro lado también otros productores cuentan con invernardero para cuidar de los días de heladas especialmente, pero con terrenos más extendo eso ya se vuelve díficl aplicar algún método de lo mencionado.