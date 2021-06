Rediex busca posicionar la carne paraguaya para la exportación. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Foto: infonegocios.com.py

En contacto con nuestra emisora el especialista de la plataforma de carne y derivados de la Red de Inversiones y Exportaciones conocida como REDIEX, Andrés Ginés explicó cual és el trabajo que realiza la mencionada plataforma. Rediex es una Dirección dependiente del Ministerio de Industria y Comercio es decir funcionan dentro del entorno del MIC. Económicamente dependen gracias a un prestamo que el gobierno nacional realizó del Banco Interamericano de Desarrollo que otorgó los fondos para la creación y realización de los proyectos de Rediex.

Rediex compone de dos puntos importante. Primero las inversiónes extranjeras directas en nuestro país para esto se buscan captar inversores extranjeros en diferentes rubros, el segundo punto es la exportación de productos nacionales al exterior. Ginés explicó que se encarga de reforzar la promoción para la exportación. Para este trabajo cuentan con ocho plataformas diferentes y dentro de estas plantaformas está el rubro de carnes y derivados, también alimentos y bebidas otros productos son leche, sésamo, yerba mate, industria textil, energía renovable, autopartes, etc.

Las que están relacionadas a la agro industria son dos, la primera es la de bebidas y alimentos y la segunda la de carnes y derivados o productos de animales. Rediex ayuda a formar proyectos para la exportación de productos nacionales especialmente como la carne paraguaya y buscar mercados existente para el crecimiento, la sostenibilidad como también la construcción de estrategias de imagen para el posicionamiento y competitividad de la carne nacional.