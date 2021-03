Diben: brinda ayuda social a la ciudadanía. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

En contacto con nuestra emisora la Directora de la Dirección de Beneficiencia y Ayuda Social (Diben) la Licenciada Carmen Alonso nos comentó acerca de los trabajo que realizan como institución. La mencionada institución es dependiente del Estado de ayuda solidaria a la ciudadanía con patología de alto costo o de alta complejidad específicamente relacionado a la salud y no encuentran respuesta en las instituciones sanitarias. Como ser los pacientes oncológicos diagnósticado con cáncer, paciente que sufren de accidentes de tránsito grave, complicaciones de parto, problemas cardíacos graves, etc.

En estas situaciones mencionadas es donde entra en acción la Diben siempre y cuando el afectado solicita la ayuda. Generalmente son asistido con materiales traumatológicos como protesis de cadera, de rodilla, platino. Para los que cuentan con problemas cardiológicos lo asisten con marcapasos, estudio de alto costo, y desde luego con medicamentos especialmente los tratamientos oncólogicos. Y con esta pandemia la asistencia se vuelve cada vez más frecuente especialmente con los medicamentos faltante en las unidades de terapia intensivas.

La Licenciada Alonso mencionó que están con las trativas de conseguir aquellos medicamente más utilizado en esta pandemia tanto en el mercado nacional como también a nivel internacional. Por supuesto dentro de este proceso acompañan y asisten a los familiares de los pacientes que están en terapia intensiva. Mas sobre la adquisición de medicamentos para tal efecto, la Lic. Alonso, refirió que aprobaron realizar las compras a través de la Ley 19697/20 “Compra por vía de la excepción por urgencia impostergable”, autorizado por la Unidad de Gestión de la Presidencia de la Rep. Del Paraguay.

Y de esta forma “agilizar las compras de medicamentos para pacientes con COVID-19 internados en hospitales públicos en la unidad de terapia intensiva – UTI”, enfatizó. Así también, aprobaron una ampliación presupuestaria a la Pastoral Social Arquidiocesana por un valor de G. 1.000.000.000, para la compra de medicamentos a través del Proyecto “Apoyo a personas y familias en situación de vulnerabilidad”.