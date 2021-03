Hoy se recuerda el Día Mundial del Agua. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 22 Marzo 2021

En contacto con nuestra emisora el Gerente de Pronósticos Hidrológico el Señor Max Pasten dependiente de la Dirección de Meteorología e Hidrología nos habló sobre la importancia del líquido vital en conmemoración al Dia Mundial del Agua que se recuerda hoy 22 de marzo donde fue proclamado por la ONU en 1992 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro. De allí surgió la propuesta, siendo 1993 el primer año que fue celebrado el día mundial del agua. El principal objetivo de esta conmemoración, es crear conciencia en el hombre de la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos.

Pasten mencionó que nuestro planeta es 70 % agua, de esto el 97.5% es agua salada, el 2.5% es agua dulce y de ésta casi el 70% no está disponible para consumo humano debido a que se encuentra en forma de glaciares, nieve o hielo. Menos del 1 % es agua disponible para consumo humano. La situación del agua a nivel mundial es crítica. Existen problemas de cantidad y calidad del agua que difieren de una región a otra, y en América Latina esta crisis se refleja no por su escasez sino por la forma en que se gestiona.

La dependencia del agua por parte del ser humano es total, como lo es para los reinos animal y vegetal, razón por la cual es un elemento imprescindible para el ecosistema en el que se desarrolla el ser humano. El acceso al agua para consumo es un derecho humano básico. Dada ésta superlativa importancia, se requiere de una gestión adecuada que garantice su uso más eficaz y, de esta forma, su disponibilidad para la presente generación y para las futuras.

Nuestro país es potencialmente rico en agua dulce y posee los recursos hídricos necesarios para satisfacer la demanda en sus múltiples usos. Pero a fin de que el país pueda desarrollar su potencial hídrico, es decir, volverlo un factor real de desarrollo, debe desplegar esfuerzos orientados a ese fin. También existen otros aspectos importantes del uso del agua en nuesdtro país como la navegación, el drenaje urbano, las inundaciones y sequías, la gestión transfronteriza del agua, la recreación y turismo.

La totalidad del Chaco junto con unos dos tercios de la Región Oriental pertenecen a esta cuenca, sumando el 87 por ciento del territorio nacional. El resto de la superficie del país pertenece a la Cuenca del Paraná. El río Paraná se origina en Brasil, luego pasa a ser la frontera entre Brasil y Paraguay, después la frontera entre Argentina y Paraguay y luego se une con el río Paraguay y entra en Argentina, este río tiene su importancia debido a que en su curso se encuentran las dos represas hidroeléctricas binacionales como Itaipu y Yacyreta.

El Paraguay cuenta con tres acuíferos importantes de explotación de aguas subterráneas dentro de la Cuenca del Plata: el Acuífero Patiño en la zona central del país, el Acuífero Misiones componente del Gran Sistema Acuífero Guaraní compartido con los países de Brasil, Argentina y Uruguay, y el Acuífero Yrendá en el Chaco Central, componente del Gran Chaco Americano, compartido con los países de Bolivia y el Argentina, en este último país es denominado Acuífero Toba.

Paraguay esta entre uno de los países con mayor disponibilidad de agua dulce por habitante en el mundo y el más importante en Latinoamérica. Sin embargo, aún persisten muchos problemas de acceso al agua potable, aun existe una importante cantidad de la población paraguaya que bebe agua extraída de pozos, aguas superficiales e incluso agua de lluvia sin ninguna garantía acerca de su calidad y no tiene acceso a servicios de saneamiento gestionado de manera eficaz. El agua es un derecho fundamental para la preservación de la vida en todas sus formas, esto es un compromiso que debemos asumir hoy para cuidar el recurso y así garantizar la disponibilidad del vital liquido para las generaciones futuras.