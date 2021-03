Trabajos desde la Dirección de Bienestar y Reinserción Social. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 17 Marzo 2021

Foto: ip.gov.py

En contacto con nuestra emisora la Abogada Alejandra Mendoza Directora de Bienestar y Reinserción dependiente del Ministerio de Justicia nos comentó acerca del trabajo que llevan adelante desde esta dependencia. Como Dirección de Bienestar y Reinserción Social lo que buscan es fortalecer la educación, formación profesional y trabajo, en el ámbito de la educación básica tienen instalado centros educativos autorizados por MEC en todos los centros penitenciarios instalados a nivel país que existen un total de 15 penitenciarías con educación básica.

Dentro de los parámetros desde la Direccion de reinserción para los internos mientras estén privados de su libertad es que todos deben de estudiar. En cuanto a la educación media cuentan en 8 de los 15 centros penitenciarios, no pueden abarca en su totalidad debido a que los recursos presupuestarios son limitados para la contratación de docentes y demás cuestiones, pero la directora Mendoza destaca que en su momento lograron instalar los 8 centros educativos de nivel medio. Y finalmente cuentan con universidades en los centros penitenciarios.

Tienen convenio con la Universidad Metropolitana de Asunción donde ofrecen las carreras de Contabilidad y Auditoria y Sicología Social dichas carreras están vigente en la penitenciaría de tacumbú. En la penitenciaría de mujeres Buen Pastor cuentan con la carrera de derecho con la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo es más ya cuentan con mujeres egresadas abogadas. Mendoza comentó que cuentan con un programa denominada becas juventud que proviene de la Secretaría de la Juventud. En la formación profesional tienen convenio con la gente del SNNP y Sinafocal.

Mas sobre los trabajos de la Dirección de Bienestar y Reinserción Social podes escuchar en la entrevista con la Directora la Abogada Alejandra Mendoza.