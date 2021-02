Lanzamiento del Primer Satélite Paraguayo“GuaraniSat-1” a la Estación Espacial Internacional. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 19 Febrero 2021

Foto: Agencia Espacial Paraguayo

El Primer Satélite Paraguayo “GUARANISAT-1”, será lanzado a la Estación Espacial Internacional en la misión de reabastecimiento NG-I5 de Northrop Grunnman en el Programa Comercial de servicios de reabastecimiento (CRS2) de la NASA. El despegue será en el cohete Antares, con la nave espacial de reabastecimiento Cygnus abordo, el sábado 20 de febrero de 2021, a las 14:36 hora de Paraguay, desde el Pad-OA del Puerto Espacial del Atlántico Medio, en la instalación de vuelo Wallops de la NASA, ubicado enla isla Wallops.Virginia, Estados Unidos.

El Primer Satélite Paraguayo “GUARANISAT-1” es el resultado del Proyecto Paraguay al Espacio de la Agencia Espacial del Paraguay (AEP), en base a un Acuerdo de Cooperación Investigativa firmado con el Instituto Tecnológico de Kyushu (Kyutech) de Japón, y de éste con la Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón (JAXA). La JAXA contrató los servicios de lanzamiento de la NASA. Colaboran en el Proyecto la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Sociedad Científica del Paraguay y el Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC).

El GUARANISAT-1 fue diseñado y construido poringenierosparaguayos que se capacitan en Japón, bajo un Programa Internacional (BIRDS) a cargo de Kyutech, programa que es promovido por las Naciones Unidas (UNOOSA, por sus siglas en inglés — Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre) para la participación y desarrollo de países emergentes en el ámbito espacial. El GUARANISAT-1 tiene varias misiones espaciales, la principal es la creación de capacidades en el sector espacial.

