Detalles Createdo: 16 Febrero 2021

Esta mañana en contacto con nuestra emisora el Magister Rainer Siemens docente del CEMTA (Centro Evangélico Menonnita Teólogico Asunción) nos informó acerca de una charla que va guiado a todos aquellos interesados en como entender más acerca de la vacunación contra el covid-19 ya que actualmente circulan varias teorías alternativas o falsas y que raíz de existen mucha desconfianza hacia la mencionada vacuna. A lo largo de este tiempo se ha creado conceptos muy extremos sobre la creación de la vacuna y por supuesto sobre la aplicación o no de dicho fármaco para contrarrestar este virus.

El Dr. Antonio Cruz biólogo y teólogo de Barcelona España, será el orador para esta charla explicando y orientando de como podemos lidiar con la situación de la vacuna que según las autoridades sanitarias estarían llegando próximamente a nuestra país. La charla tendrá lugar está noche a través de la plataforma facebook y youtube de la página del CEMTA donde transmitirán la charla en vivo, a las 19.30 horas.