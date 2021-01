Tribunal Superior de Justicia Electoral capacitará la correcta aplicación de la ley del financiamiento político. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

En contacto con nuestra emisora el asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral el señor Luis Alberto Mauro nos informó acerca de la reunión que mantuvieron el día de ayer donde estuvo presente Oscar Orué actualmente ministro de la Sub Secretaría de Tributación del Ministerio de Hacienda y destacando que la reunión fue presidida por Jaime Bestard Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. En dicha reunión fueron convocados de los organismos electorales internos de los partidos políticos con representación parlamentaria para darles a conocer los detalles del nuevo financiamiento político y otros aspectos vinculados con el desbloqueo y las máquinas de votación.

Mauro recordó las fechas de lasinternas y las elecciones para las autoridades municipales en todo el país incluyendo los nuevos distritos que fueron aprobados por el poder ejecutivo, que son para las internas el 20 de junio y para las elecciones el 10 de octubre respectivamente. Con estos nuevos distritos que sumaron hasta aquí totaliza 261 distritos existente en nuestro país. Con respecto al financiamiento político existe una nueva ley la 6501/2020 que establece que cada candidato ya sea titular o suplente que se candidate como concejal o intendente este último no cuenta con suplente.

Todos los candidatos van a tener que realizar una rendición o declaración de bienes de ingreso y gastos de campaña. Cada movimiento interno va tener un administrador de campaña, cada movimiento debe ser comunicado al TSJE para ser reconocidos, así también debe de presentar su declaración de intereses económicos vinculados es decir si cuenta con intereses o acciones en otras empresas. Luego de culminar las elecciones todas las declaraciones se estará publicando a través de la página web del TSJE para que la ciudadanía pueda acceder a estos datos.

Con esto se busca la transparencia y que nadie juegue con dinero sucio ni debajo de la meza, y aparte del TSJE para el control de las declaraciones también se suma la Seprelad, el Ministerio de Hacienda (Tributación) y la Contraloría General de la República apuntó Mauro.