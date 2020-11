Brindan plataforma online que ofrecen información territorial del Chaco. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

En contacto con nuestra emisora la gerente de desarrollo sostenible Mirta Martínez, la Mesa de Finanzas Sostenible del Paraguay es una iniciativa del sector financiero regulado que nace con el objetivo de cumplir estándares internacionales que tiene que ver con riesgos socio ambientales. Ya vienen trabajando desde el año 2002 actualmente cuentan con 17 entidades aliadas a la mesa de finanzas y otros socios estratégicos nacionales e internacionales, todos con el mismo objetivo trabajar en conjunto, establecer mesa de diálogos, de trabajos que impulsen una economía más sostenible, más inclusiva y socialmente más responsable.

La plataforma Agroideal es una plataforma en conjunto de la Mesa de finanzas Sostenible con dos instituciones internacionales que son The Nature Conservation (TNC) y World Wide Fund for Nature unen sus esfuerzos en un proyecto que es regional que actualmente ya está vigente en Brasil, en Argentina y para nuestro país viene apuntando para el Chaco para la cadena de producción agropecuaria. Agroideal es una página web en donde se desarrollo indicadores que permite mirar el desarrollo territorial del chaco, bajo una visión de sostenibilidad.

Que incluye mirar cuales son los riesgos socioambientales y cuales son las oportunidades que tenemos. No se trata de un sistema de monitoreo ni de finca no propiedades. El funcionamiento consiste en que todos puedan encontrar la información necesaria y los lugares a ser aprovechado y que tipo de riesgo se asume para cualquier tipo de situación ya sea para inversión u oportunidad de trabajo en la zona. Es una plataforma construida para Paraguay y por actores paraguayos. Cuenta actualmente con más de 6.700 usuarios de la cadena de valor de la soja y de la carne.

Agroideal funciona seleccionando en la herramienta una región e indicadores económicos de acuerdo a un plan de negocios; con esta información el sistema genera un mapa de exposición al riesgo, que ayuda a tomar decisiones y adoptar estrategias de desarrollo regional en áreas que ofrecen mayores oportunidades económicas y menores riesgos socioambientales. Así el inversor podrá tomar la decisión sobre su plan de negocios considerando como minimizar y/o mitigar los impactos de la actividad agropecuaria en una región determinada.