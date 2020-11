Analizan protocolo para playas veraniegas. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 10 Noviembre 2020

Foto: encarnacion.gov.py

En contacto con nuestra emisora el Dr. Hernán Martínez Director de los Servicios y Redes del ministerio de Salud indicó en relación al protocolo que ya está diseñado pero que aún no puede ser aplicado debido a la cantidad de contagios existente en el departamento de Itapúa en la última semana. Una vez que disminuyan los casos o sean controlados probablemente en esa situación estarían analizando para otra posible reunión que de hecho ya mantuvieron una primera entre el Intendente de Encarnación Alfredo Luis Yd Sánchez y el Ministro de Salud el Dr. Julio Mazzoleni para el análisis del protocolo a ser implementado.

Con respecto a la aplicación es posible ser aplicado con un previo agendamiento y en un grupo del núcleo familiar, con la idea de no mezclarse con otras personas fuera de lo que implica el núcleo familiar. Con algunas restricciones como ser el consumo de bebidas alcohólicas específicamente en el exceso, con el uso obligatorio de mascarilla en lo posible, el lavado de manos. Recalcando que la playa oficialmente aún no esta habilitada, se espera que en la semana entrante los casos vayan descendiendo y que una vez que se confirme eso la Dirección de Vigilancia de la Salud deberá de dar su visto bueno para iniciar o habilitar las playas.

Esto se estaría dando en todo el país en los lugares que cuentan con playas, todo y cuando la Dirección de Vigilancia permita y una vez aprobado apelar a la ciudadanía a la concientización del cumplimiento del protocolo sanitario.