Noviembre azul. Mes de concienciación para evitar cáncer de próstata. Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 04 Noviembre 2020

Foto: ip.gov.py

En contacto con nuestra emisora el Dr. David Vergara Secretario de Salud de la Gobernación de Boquerón mencionó acerca de la prevención del cáncer de próstata y que va relacionado con el mes de noviembre, conocido también como "Noviembre Azul" y que va relacionado con esta enfermedad. El Dr. Vergara recalcó que esta es una iniciativa a nivel mundial de realizar los controles pertinentes para la prevención del cáncer de próstata debido a que existe una preocupación cada vez más creciente entorno a la salud masculina ya que muchas vidas se consuman a raíz de esta enfermedad.

En nuestro país según datos unas 400 personas pierden la vida de esta enfermedad, esta patología es el segundo cáncer más frecuente despúes del cáncer de mama. Es por eso que todo el mes de Noviembre es dedicado a concienciar a la población masculina a poder realizarse los controles y chequeos de manera periódica. En cuanto a las indicaciones del tiempo de edad a iniciar con los controles recomiendan a partir de los 45 años en adelante si no existen antecedentes familiares. En caso de que hubiere se recomienda ya a partir de los 40 años.

El Dr. Vergara mencionó que existe un concepto referente a los controles y en especial relacionado a lo cultural ya que el sector masculino no está acostumbrado a realizarse estos tipos de chequeos, y que según los profesionales es un procedimiento bastante específico no así como la detección del cáncer de mama que consiste en la autopalpación, sin embargo con esta enfermedad no es el mismo proceso. Debe de realizarlo un especialista exclusivo tratante para esta enfermedad que es el Urólogo. El especialista realiza la palpación de la glándula prostática.

Que es la próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino. Ayuda a producir semen, el líquido que contiene esperma. La próstata rodea al conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Es decir todos los hombres tienen esta glándula conocida también como próstata no así las mujeres. Y esta glándula debe ser controlada a que permanezca en un tamaño normal a partir de la franja etaria de entre 40 a 45 años, en caso de que esta glándula crezca ya se debe de tomar precaución y requerir otros estudios complementarios para descartar que sea cáncer.

Finalmente el Dr. Vergara recalcó que detectando precozmente y dando el tratamiento médico necesario la persona no corre ningú peligro de muerte. De esto se trata la campaña de prevención y concienciación del cáncer de prostata denominada "Noviembre Azul".