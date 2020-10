Inversión asciende a 2.435 millones de dólares en obras para el chaco. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 29 Octubre 2020

Foto: Facebook MOPC Paraguay

Fuente Redacción: ip.gov.py

El Gobierno adjudicó este jueves los últimos cuatro tramos previstos para el proyecto de reconstrucción y duplicación de la Ruta PY09 (Transchaco), para los lotes 1, 2, 3 y 4 del proyecto, que corresponden al tramo desde el Km 50 (Cerrito) hasta el Km 326 (Río Verde). En tanto que a medidados del año pasado se adjudicó el tramo desde el Km 326 hasta el Km 450, actualmente en ejecución. En esta ultima etapa generará más de 1.000 empleos directos, destacó el presidente de la República, Mario Abdo. Otro punto destacado es que el proyecto inicialmente contaba con un presupuesto de US$ 670 millones, compuesto por préstamos hasta US$ 560 millones y recursos del Estado por US$ 110 millones.

El ministro del MOPC, Arnoldo Wiens, recordó que este proyecto ya se analizaba desde el año 2016, cuando era miembro del Congreso, y no prosperó bajo la modalidad “llave en mano”. Luego se gestionaron los préstamos del BID y del CAF, y finalmente se pudo anunciar el proyecto en agosto de 2018. A dos años de esa fecha, ya se cuentan con todos los tramos adjudicados para la rehabilitación de 559 kilómetros de ruta en esta región del país.

El presidente de la República, Mario Abdo, afirmó que el Chaco paraguayo “es protagonista y seguirá siendo protagonista del desarrollo de nuestra nación”, al momento de recordar que existen más de US$ 2.400 millones en obras públicas, entre otros proyectos. Este proyecto se suma a los ya en ejecución, como el puente internacional en Carmelo Peralta, la Ruta Bioceánica y el puente Asunción – Chaco’i, que suman US$ 1.581 millones en obras.

En tanto que en proceso de adjudicación, o financiamiento, se cuentan otros US$ 844 millones para obras como el segundo tramo del Corredor Bioceánico, la “Ruta de la Leche”, el asfaltado de la Ruta PY12 y la duplicación del tramo Falcón – Puente Remanso.

El ministro Wiens, del MOPC, señaló que estos más de US$ 2.435 millones representan una cifra nunca invertida en el Chaco paraguayo. En esa línea, los cuatro tramos adjudicados este jueves generarán más de 1.000 empleos directos, un factor importante en la inversión en obras que ejecuta el Gobierno para la reactivación económica tras la pandemia.