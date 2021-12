Firma del contrato para las obras del Puente que unirá a Carmelo Peralta con Puerto Mortinho Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 14 Diciembre 2021

Foto: Facebook MOPC Paraguay

El día de ayer lunes en la localidad de Carmelo Peralta departamento de Alto Paraguay se realizó la firma de contrato para las obras del puente que unirá a Carmelo Peralta con Puerto Murtinho el mencionado y anhelado puente de la Bioceánica, que unirá la referida localidad chaqueña con Puerto Murtinho, Brasil. La obra será financiada por la Itaipu Binacional. En el acto que fue encabezado por el Presidente de Paraguay Mario Abdo Benitez junto con altas autoridades tanto de nuestro país como del país vecino Brasil.

El Ministro de Obras Públicas, el Dr. Arnoldo Wiens, mencionó en el impacto positivo que tendrá esta gran infraestructura, cuyas labores tendrán una duración de 36 meses. No obstante, el compromiso es culminarla antes de ese tiempo. “Hoy se da inicio al primer puente entre Paraguay y Brasil sobre el río Paraguay. La obra iniciará, no hay tiempo que esperar, porque queremos generar mayor riqueza y prosperidad para los pobladores”, enfatizó. Para el acto se esperaba la presencia del Presidente brasileño Jair Bolsonaro quién finalmente no pudo llegar debido a las condiciones climáticas.

En cuanto a la estructura el puente atirantado va tener 650 metros de longitud, contará con 2 viaductos de acceso con 304 metros de acceso del lado paraguayo y 365 metros de lado de Brasil. El vano central del puente tendrá tendrá una dimensión de 350 metros eso va permitir tener un canal de navegación de aproximadamente 200 metros donde hasta dos barcazas al mismo tiempo podrán navegar bajo el mencionado puente con una altura de navegación de 29 metros. Estratégicamente va ser un puente que permita dar el desarrollo de la región del chaco y completar así el corredor de integración.

Con este puente también es importante mencionar que una vez finalizado terminará los trabajos del Corredor Vial Bioceánico que unirán el Oceáno Atlántico con el Oceáno Pacífico que cruzará por 4 países de sudamérica. Generará aproximadamente unos 500 puestos de trabajo de forma directa una obra importante para la región.