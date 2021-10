Propuestas de los candidatos a intendencia del distrito de Boquerón (Neuland). Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 04 Octubre 2021

En el marco de realizar Educación Cívica a la ciudadanía y prinicpalmente con el fin de conocer a los diferentes candidatos de los municipios del Departamento de Boquerón, te presentamos devuelta a través de los siguientes audios las propuestas de los candidatos a la intendencia por el municipio de Boquerón (Neuland).

Candidato Elmer Vogt por el partido ANR.

Candidato Cesar Gonzalez por el partido La Alianza Para Todos Lista 27.

Candidato Gustavo Villamayor por el partido Frente Guazú.