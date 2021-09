Reporte Policial Boquerón 06/09 al 12/09. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Createdo: 13 Septiembre 2021

En contacto con nuestra emisora el Sub Jefe de la Comisaría Oficial Inspector Osvaldo Doldán nos brindó el informe policial correspondiente a la segunda semana del mes de Setiembre donde la mayoría de los casos se resaltan hecho de violencia. En el siguiente audio el Oficial Inspector Doldán n os detalla a continuación.