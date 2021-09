Webinar ¿Como registrar comprobantes en el Sistema Marangatú. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 08 Septiembre 2021

En contacto con nuestra emisora el Licenciado Miguel Riquelme Olazar Gerente General de la Camara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay nos comentó acerca del Webinar relacionado específicamente a la inscripción de los comprobantes en el Sistema Maragatu referido al impuesto al valor agregado y ejemplificando a la no deducibilidad de los comprobantes de los supermercados. Este Webinar tiene como objetivo enseñar y clarificar específicamente como registrar y cuales de los comprobantes pueden ser inscriptos es decir cuales son aceptados y cuales no.

También identificar dentro de los comprobantes que rubro se puede incluir dentro de los gastos deducibles y otros temas que el contribuyente debe de saber ya que desde el próximo año todos los que tributan iva tendrán que registrar de manera personal en el sistema Marangatu. El Gerente Lic. Riquelme exhorta a los contribuyente a interiorizarse más sobre los temas tributarios y quizás este sería la oportunidad de iniciar una serie de capacitaciones que van a continuar a lo largo del año. Riquelme resaltó que el que termina contribuyendo es el ciudadano y debería de tener un conocimiento básico sobre los temas tributarios.

Este Webinar tendrá lugar de forma virtual el día de hoy miércoles 8 y mañana jueves del corriente mes a las 10.00 de la mañana a través de la plataforma ZOOM. Organiza La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay y la Secretaría de Estado de Tributación, disertan esta charla El Lic. Roberto Castillo Director de Asistencia de Contribuyente y de Créditos Fiscales en conjunto con la Lic. karina Peralta Jefa del Departamento de Procesos.