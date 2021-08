Reconocen trabajo de Bomberos Voluntarios de Filadelfia a través de los aportes. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 02 Agosto 2021

El día de ayer domingo en conmemoración al Día Nacional del Bombero 1 de Agosto según Ley Nº 3198 que estableció el propio congreso de la nación se llevó a cabo un breve acto frente al cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Filadelfia ubicado el casco urbano sobre la calle Hindenburg y Boquerón con la presencia de autoridades locales, el Intendente de la ciudad de Filadelfia el Señor Lucio Zavala, el Presidente de la Cooperativa Fernheim, el Presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Filadelfia el Abogado Holger Bergen y los propios Combatientes y Aspirantes del mencionado Cuerpo.

En dicho acto se realizó la entrega de los aportes correspondiente de cada institución en ese sentido en contacto con nuestra emisora el Presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Filadelfia el Abogado Holger Bergen detalló acerca de las entregas y mencionó acerca de la primera colecta que organizaron los llamados así Bomberos Azules a nivel nacional de esta envergadura, del mismo modo el Cuerpo de Bombero Voluntario de Filadelfia se han acoplado a esta colecta a nivel local, arrancando el día viernes siguiendo el día sábado y que culminó el día de ayer domingo con el toque de sirena.

En ese sentido Bergen mencionó el primer aporte consistió en el pedido que habían solicitado a la Municipalidad de Filadelfia y que a través de una nota de pedido específicamente al mencionado municipio solicitando el pago de 35.000 ladrillos, 35 toneladas de arena y 250 bolsas de cemento. Totalizando un monto por la suma de 56.050.000 guaraníes. Y en respuesta a eso el intendente del mencionado municipio el Señor Lucio Zavala entregó un cheque cubriendo el pedido solicitado. Con este aporte ya pueden dar continuidad al próximo paso de las obras que es un anhelo para todos los combatientes, aspirantes y directiva.

Con respecto al inicio de las obras Bergen mencionó que cuanto antes estarían convocando a los constructores locales en una reunión conjunta para que todos tengan la misma oportunidad exigiendoles todos los documentos básicos requeridos para poder participar y la cotización correspondiente a cada participante, para que finalmente luego en la reunión de directiva puedan definir la adjudicación y el inicio de obras lo antes posible.

Así mismo la Cooperativa Fernheim también viene realizando su aporte ya varios años cubriendo ciertos costos y de común acuerdo estarían estableciendo un cambio en la forma de trabajo con la idea de transparentar los aportes recibidos como donaciones y las facturaciones correspondientes. El Presidente de la Cooperativa el Señor Wilfried Duck realizó la entrega de la respuesta al pedido a través de una nota referente al aporte donde el consejo de la Cooperativa Fernheim aprobó el monto de 75.000.000 de guaraníes para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios consistente exclusivamente para gastos corrientes como ser la reparación de vehículos, combustibles, mantenimientos, provistas, seguro de vida para los combatientes, seguro del edificio, seguro del vehículo, etc.

Finalmente el Presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Filadelfia mencionó acerca de la colecta realizada entre los días viernes y sábado arrojó un resultado muy satisfactorio siendo la suma de 50.000.000 de guaraníes. Totalizando así con todos los aportes recibido la suma de un poquito mas de 170.000.000 de guaraníes.