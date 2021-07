Jornada de hoy marcan bajas temperaturas. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 29 Julio 2021

Foto: razon.com.mx

La Dirección de Meteorología indica en su reporte diario que para la jornada de hoy marcan bajas temperaturas. Datos preliminares de hoy, en la red de estaciones meteorológicas de la DMH indican temperaturas entre -3 y 10°C en la región Occidental, mientras que en la Oriental entre -2 y 6°C. Se prevé que mañana nuevamente las temperaturas mínimas oscilen entre -1 y 4°C en la región Oriental, mientras que en el Chaco paraguayo entre -1 y 8°C. Hoy gran parte del país un día soleado, mientras que desde mañana comenzaría a aumentar la nubosidad; en ambos días las temperaturas máximas oscilarían entre 12 y 20°C en la región Oriental, en tanto que en la Occidental entre 17 y 21°C.

En cuanto al fin de semana sigue manteniéndose elevada la probabilidad de lluvias, en su mayor parte de manera dispersa e intermitente en ambas regiones del país, con tendencia a un cese progresivo de las mismas desde el domingo. Se espera que levemente aumenten las temperaturas, con ello para el fin de semana es muy baja la probabilidad de heladas y escarchas en todo el territorio nacional.

Para la región occidental o chaco el pronóstico indica que para la jornada de hoy el ambiente se presentaría fresco, cielo despejado, vientos del sur. Mínima de 6ºC y máxima de 18℃. Para mañana viernes ambiente muy frío a fresco, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sureste, escarchas al amanecer. Mínima de 3℃ y máxima de 17℃. Ya para el día sábado ambiente frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas. Mínima de 10℃ y máxima de 21℃.