Cooperativa Fernheim, ESSAP y SEN coordinan trabajos para la zona. Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 23 Julio 2021

Foto: Facebook Cooperativa Fernheim Ltda.

En relación a la distribución de agua y la lucha contra los incendios forestales con el fin de buscar contrarrestar las situaciones y necesidades básicas en tiempo de sequía, se dió a cabo una reunión entre el Presidente de la Cooperativa Fernheim el señor Wilfried Dück, el Presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP) el señor Natalicio Chase y el jefe de gabinete de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) a fin de coordinar la entrega del vital líquido que proviene del acueducto a la población en general y las cooperativas.

Ya están últimando los detalles para disponer del agua para el consumo humano, en ese sentido el Presidente de la Cooperativa Fernheim el señor Wilfried Dück destacó como una muy buena noticia y agradeció al Gobierno Nacional por el esfuerzo de trabajar para que el chaco central pueda disponer luego de mucho tiempo de espera el anhelado acceso al agua potable proveniente desde el río Paraguay. Por otro lado con la Secretaría de Emergencia Nacional analizaron la situación de los incendios forestales de la época y para tal motivo se formó una comisión insterinstitucional.

Con el objetivo de trabajar con las fuerzas locales especialmente con la concientización a la población para así evitar incendios y en el caso que hubiere reporte de incendios combatir en forma conjunta con la SEN y las intituciones locales.