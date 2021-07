Culminan proyecto Paraguay Okakuaa en el Chaco. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 22 Julio 2021

Foto: partners.net

Luego de de tres años de implementación de actividades para mejorar el cumplimiento de la legislación laboral y promover el trabajo decente con un enfoque en la prevención y la lucha contra el trabajo forzoso la señora Macarena Giménez directora del Proyecto Paraguay Okakuaa en contacto con nuestra emisora habló acerca del mencionado proyecto que es de cooperación técnica guiado por el departamento de trabajo de los Estados Unidos que apunta a apoyar los esfuerzos del gobierno de nuestro país en su lucha por mejorar el cumplimiento de la legislación laboral de las condiciones de trabajo.

Con un enfoque en la prevención y la erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso, el proyecto inició en el mes de noviembre del año 2015 focalizado en un principio territorialmente a nivel central y el departamento de Guairá y que luego a través de una solicitud del Ministerio de Trabajo pudo expandirse y así llegar al departamento de Boquerón en al año 2018. En ese año se dió el acompañamiento de la instalación de la oficina regional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Con eso se instaló una serie de actividades en materia de sensibilización y comunicación en las temáticas ya mencionadas.

Entre ellas realizaron más de 55 conversatorios sobre trabajos decentes y derechos laborales, trabajo forzoso principlamente en las comunidades indígenas llegando aproximadamente a 1500 personas. También lograron implementaron servicio de educación con un alcance a 159 niños en la comunidad Cayim o Clin de Neuland y finales del año pasado lograron implementaron el servicio de fortalecimiento económico medios de vida a mujeres y adolescentes en las comunidades de Betania y Pesempo`o y en el distrito de Mariscal Estigarribia.

Y con todo estos trabajos mencionados cierran un periodo de trabajo en conjunto con instituciones como la Gobernación de Boquerón, actores a nivel comunitario y con la población en general.