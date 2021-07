Avances de los trabajos del Lote 5 de la Ruta Transchaco. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Foto: ip.gov.py

En contacto con nuestra emisora El Ingeniero Elias Ruiz Diaz de la empresa Concretmix encargado de la obra sobre la reconstrucción de la Ruta Transchaco en el tramo del kiómetro 326 al 390 correspondiente al lote 5 desde la zona de Rio Verde hasta la zona de Teniente Primero Manuel Irala Fernandez, nos actualizó acerca de los trabajos realizados hasta aquí en el tramo mencionado. Con el avance de trabajo que ya lograron hasta aquí ya están realizando la prueba de carga sobre los 3 puentes que tienen en dicho tramo. Dos de 30 metros y uno de 40 metros para verificar la estabilidad de los mismos.

Respetando y cumpliendo lo que exige las normas paraguayas de carreteras, y las pruebas fueron exitosas y se garantiza la calidad de los tres puentes. Por otro lado siguen trabajando con la implementación del suelo cal, suelo cemento, base granular estabilizada y la carpeta de concreta asfáltica que comprende dos capas. Estos trabajos se vienen realizando de forma simultámente en todo el trazado del tramo. El ngeniero Ruiz Díaz recordó que el mencionado Lote 5 fue uno de los primeros lotes en iniciar los trabajos en la Ruta Transchaco.

En cuanto al avance total de los trabajos al cierre del mes de Junio lograron llegar a un 75% de avence en la obra y actualmente a mediados de este mes se llegaría a un 78% de avance. Dentro de este avance ya está habilitado el primer tramo que va del kilómetro 326 al 338 y el segundo tramo que va desde el kilómetro 347 al 371. Aproximadamente 36 kilómteros habiltados ya se tiene en total y en la brevedad posible desean habilitar 10 kilómetros más.