Reporte Policial Boquerón del 28/06 al 04/07. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 05 Julio 2021

En el acostumbrado reporte policial brindado a nuestra emisora los días lunes al inicio de cada semana, en contacto con nuestra emisora el Oficial Mayor Bernardo Medina nos detallo acerca de los sucesos más destacado en el Departamento de Boquerón, según los informes enviado desde las diferentes dependencias tanto de comisarías como sub-comisarías. A continuación el informe a través del siguiente material de audio más abajo.