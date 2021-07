La Colonia Fernheim cumple 91 años de vida. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Foto: chaco-wildlife.org

Un día como hoy 1 de julio pero del año 1930 fue fundada la Colonia Fernheim. Hoy se recuerda 91 años de aquel momento histórico marcando el crecimiento y el desarrollo de una sociedad como es la que se instala en esta zona totalmente intercultural y que se enmarca con el trabajo productivo en diferentes ámbitos. En contacto con nuestra emisora el Lic. Ronald Unru miembro del consejo directivo de la Cooperativa Fernheim nos comentó una reseña historica de aquel momento y diferenciando fechas importantes que figueras en los registros de aquel movimiento importante tanto de la salida como llegada a esta inhospita tierra chaqueña.

En cuanto a la historia, semanas antes del 25 de noviembre de 1929 según los registro un grupo de personas mennonitas salen de Rusia con destino a Moscú para gestionar la posibilidad de salir de esa tierra y que gracias al gobierno Alemán y a la gestíon de los mismos finalmente lograron salir de Rusia en la fecha mencionada el 25 de noviembre. Al salir llegaron a Alemania donde se instalaron por unas semanas o quizás mes para luego continuar con el viaje y decidir en que lugar instalarse, ya que existía algunas opciones de países en instalarse pero que finalmente lo más factible fue desembarcar en Paraguay.

En el siguiente año 1930 llegaron a Paraguay específicamente en el mes de abril en la ciudad de Puerto Casado donde tomaron el Ferrocarril de la empresa Carlos Casado en dirección a Punta Riel km 145, en ese lugar fueron recibido por pobladores de la Colonia Menno que llegaron unos años antes y que recibieron la noticia de que otro grupo estaba llegando. Al llegar este grupo el Comité Central Mennonita adquirió un pedazo de tierra para el grupo de los nuevos colonos. En cuanto al lugar exacto es donde en aquel entonces llevaba el nombre "El campo de la Corporación Paraguaya" donde la MCC (El Comité Central Mennonita) logró comprar esa tierra y que hoy es conocido como "El Parque Trébol.

Para luego unos meses después lograran tener su primera reuníon o asamblea que hasta hoy estan archivados esos registros y de aquella reunión decidieron poner el nombre del Fernheim que traducido significa "Tierra Lejana".