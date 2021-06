Reporte Policial Boquerón del 21/06 al 27/06. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 28 Junio 2021

Desde la Dirección de Policia del departamento de Boquerón como es costumbre durante cada inicio de semana nos brindaron el informe de lo que dejó la tercera semana del mes de junio según los registros e informe presenta desde cada comisaría y sub comisaría dentro del departamento. El Oficial Inspector Osvaldo Doldán nos brindó el informe el informe en una entrevista hecha por el colega Cresencio Fernández que visitó la sede de la Dirección de Policía del mencionado departamento.