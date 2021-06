Prosigue vacunación anticovid en el departamento de Boquerón. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 24 Junio 2021

En contacto con nuestra emisora la Dra. Esther Bogado Directora de la XVI Región Sanitaria Boquerón informó que sigue la campaña de vacunación anticovid hasta incluso los fines de semana de inteninterrumpida en los vacunatorios disponible como ser en la terminal de la ciudad de Mariscal José felix Estigarribia que cuentan copn una brigada en el mencionado lugar y en el Hospital Materno Infantil de Villa Choferes del Chaco. Esta semana prosiguió la vacunación para las personas de 52 años cumplidos y a cumplir este año. La aplicación sería para la primera dosis.

Cada dosis está designado por día es decir Lunes, miércoles y viernes será para la primera dosis de la edad comprendida mencionada y los días jueves y viernes será destinada exclusivamente para la segunda dosis, mientras que los días sábado es para los rezagados es decir aquellos quienes no pudieron aplicarse la vacuna como así también para las mujeres embarazas. Referente a la aceptación de la vacuna últimamente aumentó la cantidad de personas especialmente dentro del rango etario actual van acercándose en más cantidad.

Se puede notar un interés mas generalizado a la hora de inocularse ya que tan solo en un día se dió un registro de 90 personas inoculadas. La Dra. Bogado insistió en el registro previo a través de la plataforma existente https://www.vacunate.gov.py/formularios/registro/index.html ya que esto ayuda a la hora de acercarse hasta los puestos de vacunatorios en la busqueda y en el proceso de registro. También de forma simultánea en los hospitales privados acompañado siempre de una brigada realizan la inoculación en coordinación con las autoridades de cada hospital especialmente para la segunda dosis.

Finalmente la Dra. Bogado mencionó que un poco más de 3.300 personas fueron vacunadas hasta aquí según los registros en el departamento tanto para la primera y segunda dosis aplicadas. Así también prosigue la vacunación contra la influenza en los diferentes puestos vacunatorios, hospitales privados y unidad de salud familiar del departamento cuentan con las dosis suficiente para su aplicación.