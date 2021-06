Construyen viviendas sociales en la Zona 3 de Mariscal Estigarribia. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

23 Junio 2021

Foto: Facebook Municipalidad de Mariscal José Felix Estigarribia.

En contacto con nuestra emisora el Sr. Mathias Gonzalez encargado de la dependecia de la comisión vecinal de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia comentó acerca de este proyecto de la construcción de 50 viviendas sociales en la Zona 3 de Mariscal Estigarribia que es un barrio nuevo que está en desarrollo de crecimiento y que recientemente fue aprobado por la municipalidad del mencionado distrito. Este proyecto comprende un total de 94 viviendas a ser construido en el transcurso del año, esto implica una primera etapa en cuanto a las primeras 50 viviendas en construcción.

En un prinicipio el proyecto incluía un total de 115 vivendas pero a la hora de realizar el cruce de datos fueron adjudicado un total de 97 viviendas. Para la selección en cuanto a las personas benificiadas se analizó la capacidad y la calidad de vida que lleva cada persona, todo esto de acuerdo al censo que realizaron en el nuevo barrio. En esta primera estapa Teniendo en cuenta las siguientes caracteristicas mujeres embarazadas, madres solteras por otra parte las personas de 3era edad que viven es situaciones de precariedad.

Para la culminación de los trabajos para esta primera etapa está prevista en aproximadamente 80 días. Las viviendas contempla en términos denominado multinivel que sería 2 niveles. El primer nivel que es nivel 4 que contempla para aquellas personas que tienen un ingreso de salario mínimo, la construcción en sí sería de 42 de metros cuadrado de construcción eso significa 2 dormitorios, una sala comedor, un baño, una pequeña cocina y un lavadero en el fondo. Y el nivel 3 comprende de 43 metros cuadrado de contrucción que también comprende una pieza, una sala comedro, un baño, la cocina y un lavadero.