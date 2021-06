Servicios Brindados en la Unidad de Salud Satelital Riacho Mosquito. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 18 Junio 2021

Foto: Dr. Rubén Martinez

El Dr. Rubén Martínez encargado de la Unidad Salud Familiar de la comunidad Maskoy Riacho Mosquito del distrito de Puerto Casado nos comentó acerca del trabajo que van realizando día a día. Con una cobertura de servicios brindados en 6 comunidades alrededor. La comunidad Riacho Mosquito cuenta con una población de 1300 personas que deben de cubrir brindando sus servicios y a eso debemos agregarle que no cuentan con una ambulacia ante alguna situación presentada, deben de hacer uso de su propio móvil. Realizando un recorrido de rutina e interiorizando más sobre la situación sanitaria de los pobladores.

Dando la asistencia necesaria a los integrantes de las comunidades alrededor, actualmente cuentan con 5 personas trabajando en la USF al servicio de las comunidades cuentan con un Doctor, un Licenciado, una Técnica y dos Agentes. En cuanto a casos de urgencia o traslados a otros lugares deben de trasladar al paciente a la Primera Región Sanitaria de Concepción dependiendo del caso y otros con el Hospita Distrital de Puerto Casado. En el caso de trasladar al Hospital de Puerto Casado cuentan con una ambulancia que está a disposición exclusivo para traslados al mencionado Hospital.

En cuanto a la nueva infraestura marcha muy bien, que está ubicada en el mismo predio y que sigue avanzando. Esta obra es financiado por la Itaipu y que proximamente sería inaugurado. En cuanto a otras USF también se está construyendo en la zona de Fuerto Olimpo y Carmelo Peralta. Con respecto a la vacunación tanto anti Covid como otras también están realizando de acuerdo al calendario impuesta por el Ministerio de Salud.