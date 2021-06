Servicios brindados en el Hospital de Puerto Casado. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 16 Junio 2021

Foto: Lucio Romero

En contacto con nuestra emisora el Dr. Emigdio Riveros Director del Hospital Distrital de Puerto Casado comentó que fue un proyecto encarado ya hace bastante tiempo conjuntamente con la Gobernación de Alto Paraguay quién financia al 100% a través de sus fondos para la construcción del Hospital. El Hospital pretende ser un Nosocomio Sanitario distrital contando con las cuatro especialidades básicas que son Pediatría, Medicina Familiar, Clínica Médica Cirugía y Ginecobstetricia. Posteriormente se quiere habilitar un consultorio de Traumotología que es una afección más frecuente en la zona.

La adquisición de los equipamientos fueron gracias a la gestión de la Gobernación con la Dirección a través de la Entidad Nacional Yacyreta que es el ente encargado de equipar el Hospital, dentro de esa planificación también están planificación un laboratorio clínico para dar funcionamiento y brindar el servicio con la mayor tecnología posible acorde a la situación y el tiempo. En cuanto a la segunda etapa de trabajo sería la instalación para la planta de tratamiento de agua y desecho de la misma. Y la tercera etapa comprende la construcción de un pabellón para internados con capacidad de 20 camas.

En cuanto al inicio de trabajo de la segunda etapa ya estarían en pleno desarrollo desde la próxima semana. Actualmente están brindando servicio de atención a la ciudadanía cuentan con 7 pacientes internados de los cuales 5 pacientes con Covid positivo, también cuentan con sala de urgencias tanto de respiratorio como polivalente funcionando con salas de internados.