Reporte Policial Boquerón 07/06. al 13/06 Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 14 Junio 2021

Desde la Dirección de Policía del departamento de Boquerón como cada inicio de semana el Oficial Mayor Bernardo Medina desde el departamento de ayudantía nos brindó el reporte policial que abarca desde la fecha 7/06 al 13/06. El informe correspondiente en el siguiente audio.