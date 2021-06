Suspenden devuelta la Expo Rodeo Trébol. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 11 Junio 2021

El día de hoy a través de una conferencia de prensa realizada en las oficinas de la Asociación Rodeo Trébol ubicada en la ciudad de Filadelfia y por medio del actual Presidente de la mencionada Asociación el Dr. Egon Neufeld mencionó que tomaron la decisión de hacer público sobre la suspensión de la Expo Rodeo Trébol edición 2021 por segundo año consecutivo. El motivo mayor es por la situación reinante a causa de la pandemia y la cantidad de contagios existentes que por ende muchos de las casos requiere de internación y que actualmente nuestro sistema de salud se encuentran saturado.

El Dr. Neufeld mencionó que con esta decisión queremos cuidar la salud de la ciudadania, poner los intereses económicos, deportivos en segundo lugar para no arriesgar todo lo mencionado. En ese sentido mantuvieron una reunion con las autoridades locales y también departamental para escuchar sus opiniones y la recomendación fue en no realizar de la forma normal en que lo venían realizando ya por varios años ya que este evento tiene una gran convocatoria. Neufeld mencionó que lamentan profundamente suspender pero en primer lugar está mantener la integridad sanitaria de la ciudadanía y sus intereses.