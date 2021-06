Reporte Policial departamento de Boquerón del 31/05 al 06/06. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 07 Junio 2021

En el reporte policial semanal del departamento de Boquerón en fecha del 31/05 al 06/06 el Oficial Primero Teófilo Escobar de la Dirección de Policía del mencionado departamento en contacto con nuestra emisora nos brindó el siguiente informe detallado en una entrevista a través del siguiente audio.