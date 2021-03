Resultado del primer periodo de vacunación de la Cosanzo 17. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

31 Marzo 2021

Foto: facebook cosanzo 17

En contacto con nuestra emisora el Dr. Ronny Galeano nos brindó los resultados según los registros sobre el cierre del primer de vacunación de la Cosanzo 17, en este primer periodo fueron vacunadas hacienda generales contra la enfermedad de aftosa en las categorías bovinas y bubalinas. Respecto a la cantidad de animales vacunados asciende a la cantidad de 2.816.000 cabezas y propietarios registrados un total de 4.117. Con 9 comisiones locales que trabajan de forma independiente cada comisiones con sus respectivas carteras de clientes, con su coordinador, subcoordinador y su equipo de vacunadores.

En comparación a los registros del año pasado al año vigente al cierre de este primer periodo de vacunación, según comparativo existe una merma del 9% es decir una cantidad de 265.000 cabezas menos. La expectativa para este año era de alcanzar 3.082.000 cabezas en ser vacunados sin embargo no se pudo a llegar a esos números. Todo esto se debe específicamente a la situación de sequía que se vivió tanto el año pasado y que algunos productores aún no recibieron la cantidad suficiente de lluvia para dar abastecimiento a este rubro.

Por otro lado el trabajo de vacunación de la enfermedad contra la brucelosis dejó un registro al cierre del primer periodo de vacunación donde fueron vacunadas las terneras hembras con la vacuna cepa 19 un total de 269.000 cabezas con un 83% de cobertura que por cada 100 ternera vacunada antiaftosa dicho porcentaje mencionado volvieron a entrar para recibir la dosis antibrucélica también y con otro 17% de terneras que no fueron vacunadas, esto por el tipo de vacuna la cepa 19 solo puede ser administrada a terneras a partir de 3 a 7 meses es decir los que no alcanzaron aún la edad o sobrepasaron no recibieron.

Finalmente recordó que el segundo periodo de vacunación arranca el 19 de abril próximo hasta el 28 de mayo y el registro hasta el 11 de junio del corriente año.