Sistema de tormenta durante la tarde de hoy viernes y transcurso de mañana sábado. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 26 Marzo 2021

La Dirección de Meteorología anuncia que para el día de hoy se prevé que un sistema de tormentas ingrese sobre nuestro país al final de la mañana de hoy viernes, afectando inicialmente al sur de la region Oriental, al mismo tiempo se esperan chaparrones con tormentas eléctricas sobre el centro y este de la mencionada region durante la tarde, sin embargo hacia la noche dicho sistema se intensificaría y además de seguir afectando al sur del país, también extendería su influencia sobre mas departamentos, incluyendo el centro y sur del Chaco paraguayo.

Las intensas lluvias con tormentas eléctricas, acompañadas de ráfagas de vientos fuertes e incluso la ocasional caída de granizos persistirían durante el día sábado, especialmente sobre el centro, sur y este de la region Oriental y el centro y sur de la region Occidental, destacando que los acumulados más significativos se concentrarían sobre los departamentos del sur del territorio nacional. Las precipitaciones aun persistirían el domingo, aunque de menor intensidad pero afectando a gran parte del país, con cielo cubierto y vientos del sur.

Hoy aun sería un día muy caluroso, sobre todo por las sensaciones térmicas muy elevadas por efecto del alto contenido de humedad. Desde el domingo se espera que los amaneceres sean frescos y las tardes cálidas, condición que se mantendría por lo menos hasta mitad de la siguiente semana.

Para el chaco el pronóstico anuncia para el día de hoy caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte. Mínima 24ºC y máxima de 38ºC. Para mañana se prevé un ambiente cálido y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sur, precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas. Mínima de 21℃ y máxima 28℃. Ya para el domingo se espera un ambiente cálido, luego fresco por la noche, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas. Mínima de 20℃ y máxima de 28℃.