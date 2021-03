Guía Electrónica ahora para productores con 800 cabezas de ganado. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 25 Marzo 2021

En contacto con nuestra emisora el Dr. Herminio Fretes coordinador de Senacsa Regional Boquerón no s comentó acerca de la nueva disposición respecto al uso de la guía electrónica para productores que cuentan a partir de 800 cabezas de ganado, esto será de uso obligatorio. Recordando que el uso de la guía electrónica ya fue implementado su uso en principio para productores que contaban con mayor cantidad de ganado, no así con aquellos productores ganaderos que contaban por debajo de esa cantidad que aún registraban su stock de forma manual.

El Dr. destacó que a partir del 26 de abril ya deben de implementar el uso de este sistema. Es decir todos aquellos propietarios que lograron registrar sus ganados en esta primera etapa de vacunación con la cantidad de ganados mencionado en su tenencia deben implementar este sistema. El Dr. Fretes mencionó que la idea en algún momento es que todos los productores ganadores que poseen desde una mínima cantidad puedan implementar el sistema de la Guía Eletrónica. Por otro lado eso también implica poder capacitarse para el uso de dicho método electrónico.

También implica que cada productor en algún momento tenga acceso a una computadora por supuesto conexión a internet y que el propio productor pueda manejar su stock correspondiente desde su casa u oficina y tenga acceso al sistema Sigor que es la Red informática del sector público más grande del país al servicio de la ganadería paraguaya. La idea con este sistema es poder tener un mejor control tanto de la cantidad de animales y/o también en cada periodo de vacunación.

Finalmente el Dr. Fretes mencionó que las capacitaciones sobre el uso de la Guía Electrónica en el Módulo del Ganadero se realizarán en forma virtual, previo agendamiento. También piden a aquellos productores que están dentro del rango de cantidad mencionado y registardos dentro del acta del primer periodo de vacunación 2021 pueden comunicarse con la Dirección SIGOR al 0981-591-604 para acceder a las capacitaciones que se estarán realizando proximamente.