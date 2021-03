La XVI Región Sanitaria encara los trabajos de vacunación al personal de blanco en el departamento. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Foto: Facebook XVI Región Sanitaria

En contacto con nuestra emisora la Dra. Esther Bogado directora de la XVI Región Sanitaria del departamento de Boquerón nos comentó acerca de los trabajos encarados en el mencionado departamento en primer lugar con respecto a la vacunación de inmunizar al personal de blanco dentro del departamento. Arrancaron con la segunda etapa de vacunación mencionando que unas de las dificultades es el acceso para algunos profesionales debido a la distancia en que prestan servicio, están realizando las aplicaciones por agendamiento con un sistema distinto.

El proceso sigue siendo a través de agendamiento y luego le llega la notificación al profesional vía mensaje de texto, pero aquí en la región una vez agendado y confirmado la Región Sanitaria se comunican directamente con el personal para agilizar mejor y estar dentro del tiempo establecido. Cada servicio tanto público como privado cargan los daros correspondientes y de acuerdo al escalonamiento que se encuentran los funcionarios proceden a la inmunización. La Dra. Bogado confirmó que el día de ayer arrancaron devuelta tanto el Hospital Regional de Mariscal Estigarribia como el Hospital Materno Infantil de Villa Choferes del Chaco.

Devuelta con algunos inconvenientes específicamente relacionado más al clima para el acceso a estos centros vacunatorios. Hasta aquí lograron vacunar en esta segunda etapa a 30 personas totalizando ya 120 personas inmunizadas hasta la fecha incluyendo los de la primera fase. Para la jornada tienen dentro del registro vacunar a 50 personas, con este esquema quieren seguir avanzando hasta lograr la mayor contidad posible. También destacó la Dra. Bogado que en la primera etapa fue la primera dosis de la Coronavac y en esta segunda fase siguiendo con la primera dosis corresponde de la Astrazeneca.

En relación a los casos activos existen un total de 13 en el departamento de los cuales un caso está hospitalizado en el hospital regional de boquerón y el resto con aislamiento domiciliario sin presencia de sintomas graves, dandole por supuesto el seguimiento correspondiente a través de la linea teléfonica habilitada para consultas y reportes del mismo. La Dra. Bogado mencionó que a pesar de que los números de contagios aquí a nivel departamental no son alarmantes de igual modo insta a cumplir con el protocolo sanitario impuesto para evitar más contagio.