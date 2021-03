Centro de Recursos de Educación Permanente N° 17 con clases presenciales. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 23 Marzo 2021

Foto: Facebook Centro de Recursos de Educación Permanente Nº 17

El Centro de Recursos de Educación Permanente N° 17 inició el año lectivo 2021 con las clases presenciales desde el 2 de marzo según el calendario nacional dispuesto por el Ministerio de Educación y Ciencias. Actualmente están con las clases de formación profesional en forma presencial y con las clases virtuales específicamente aplican para la clase media para jóvenes y adultos, y para la educación básica bilingüe también para jóvenes y adultos.

Los cursos que actualmente ofrecen son los de Gestion Administrativa con los niveles 1 y 2; Secretariado Ejecutivo Niveles 1 y 2; Informática; Peluquería y finalmente el curso de Electricidad para instalación domiciliaria. Para los interesados en algunos de estos cursos aún sigue abiertas las incripciones hasta fines del mes de marzo ya que aún cuenta con lugar suficiente para dichos cursos. En relación al costo para la formación profesional es de 100.000 Gs. mensual sin matrícula adicional. Hasta aquí en dicha formación cuentan con un total de 170 alumnos inscriptos en los diferentes módulos y nievels.

En la educación media tienen un total de 123 alumnos, y en la educación básica bilingue tienen 68 alumnos hasta la fecha. también cuenta con la educación escolar básica que va desde el primer grado al noveno grado. Este último tiene un horario que va desde la 19.00 a 21.30 horas todo en forma virtual en este modulo pero ya se está analizando el retorno a clases presenciales a la vuelta de semana santa. En cuanto a los recursos desde la municipalidad de Filadelfia; la Gobernación de Boquerón, la Cooperativa Fernheim y el Ministerio de Educación y Ciencias en conjunto con la coordinación departamental, la supervisión administrativa y la supervisión pedagogica.