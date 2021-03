Pro Comunidades Indígenas entrega reproductores ovinos de raza Dorper a la Asociación de productos de Puerto Sastre. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 19 Marzo 2021

Foto: Facebook Pro Comunidades Indigenas

El Licenciado Derlis Martinez técnico de producción nos comentó acerca del trabajo que viene realizando con la gente de Pro-Comunidades indígenas en esta ocasiòn referente a la producción ovina. Martínez expresó que esta semana Realizaron la entrega de reproductores ovinos de raza Dorper a la Asociación de productos de Puerto Sastre, fueron en total 5 machos de 6 a 7 meses, reproductores que irán rotando entre los 30 socios activos, con un sistema de rotación. Actualmente este proyecto ya tiene 4 años de vigencia por parte de la PCI en todo el departamento de Alto Paraguay.

En ese sentido esta fue la prímera entrega de reproductores de estas razas a una comunidad latina.Estas actividades forman parte del Fortalecimiento organizativo en el Bioma del Pantanal paraguayo, implementado por Pro Comunidades Indígenas, propiciado por el Proyecto binacional ZICOSUR/UE (Gobernanza Ambiental - Producción Sostenible) del consorcio liderado por CIPCA, Oxfam en Bolivia, OXFAM en Paraguay, Altervida y es financiado por la Unión Europea/ZICOSUR, con apoyo de WWF Paraguay.

Aquellos productores que ya contaban con una o varias ovejas de igual manera se le hacía entrega para la cría. La idea es fortalecer este rubro y que tengan en más cantidad para que luego del proceso a ser implementado para que finalmente puedan comercializar y generarles ingreso. El mercado mas importante con el que actualmente cuenta es la ciudad de Vallemi. Cada socio o productor actualmente cuenca con 30 a 60 ovinos dependiendo de cada familia.