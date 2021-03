MAG acompañará los esfuerzos para apertura de mercados de carne sostenible. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 18 Marzo 2021

En contacto con nuestra emisora el Señor Daniel Ríos productor y miembro de la Asociación de Productores de Agua dulce nos informó acerca del apoyo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería para apertura de comercio de carne sostenible, se reunieron el pasado 15 de marzo de 2021 con el propio Ministro de Agricultura y Ganadería, Sr. Santiago Bertoni a fin de poner a su conocimiento la iniciativa que lleva adelante la Asociación específicamente para el desarrollo de una certificación de carne con valor agregado en temas sociales, ambientales y económicos.

Atendiendo a este escenario, la puesta en valor de la carne sostenible es una iniciativa que la APAD está llevando adelante desde hace dos años, con el apoyo de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay) y la Alianza para el Desarrollo Sostenible. La comitiva solicitó al Ministro el reconocimiento de esta iniciativa como de importancia para el desarrollo sostenible del Chaco y su acompañamiento para el posicionamiento de la carne producida por los socios de la APAD en mercados internacionales que demandan altos estándares de producción.

Esta iniciativa de la APAD tiene como objetivo principal apoyar al productor para generar valor agregado a su producción y, en forma colaborativa, aportar a la implementación de un sistema de producción a nivel regional con impactos positivos para la sociedad, la biodiversidad y la economía local y del país. Las principales características de la carne certificada serán calidad, sanidad, bienestar animal, cuidado del ambiente y trazabilidad siguiendo los principios y criterios de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible de la cual la APAD es socia fundadora.

La APAD cuenta actualmente con 80 miembros localizados en una de las regiones con mayor crecimiento ganadero del país: sólo el año pasado salieron del departamento de Alto Paraguay 420.000 animales para exportación.