Avanza los trabajos en el acceso a Neuland. Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 16 Marzo 2021

En contacto con nuestra emisora el encargado de obras del lote 8 de los accesos tanto a Loma Plata, Filadelfia y Neuland el Señor Enrique Arrellano nos informó acerca de los trabajos que ya vienen realizando específicamente en el acceso a Neuland. Iniciaron con la intervención desde el 13 de Marzo con el primer trabajo de paquete estructural que es suelo cemento, pero anterior a esto en primer instancia el trabajo consiste en la limpieza de banquinas de ambos lados. Son 20 kilómetros de la intervención del acceso mencionado con la reconstrucción total de la capa asfáltica existente.

Estiman que el trabajo tendrá una duración de total de entre 5 a 6 meses para la culminación y entrega de este tramo, siempre y cuando el clima ayude para culminar con los trabajos. En relación a la carpeta asfáltica actual ya lograron intervenir aproximadamente 1.500 metros y siguen prosiguen con los trabajos. Arellano comentó que el trabajo diario consiste en la intervención de entre 500 a 600 metros por día, y seguidamente ya la base estructural. Para la extracción de suelo para el esanche de las banquinas laterales realizan ampliación y profundización de tajamares de los frentistas.

Respecto al cemento cuentan con suficiente stock ya que en caso de que llegan en un momento de escases en nuestro país rápidamente se abastecen de otros paises para no atrasarse con la ejecución de las obras. Finalmente Arellano mencionó que en cuanto al tiempo de cronograma de trabajo están a tiempo ya que el factor climático ayuda para avanzar con los trabajos. El plazo de entrega del trabajo es un año pero estiman que podrían entregar antes de lo establecido.