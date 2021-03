Informe Policial departamento de Boquerón. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 15 Marzo 2021

Desde la comisaría 1era de Filadelfia que al mismo tiempo funciona la Dirección de Policia del departamento de Boquerón, el Sub. Oficial Mayor Bernardo Medina Torales nos brindó el informe de los sucesos registrados en la segunda semana del mes de marzo.