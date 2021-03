Arrancan vacunación al personal de blanco en el chaco. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 12 Marzo 2021

Foto: Facebook XVI Region Sanitaria

El Dr. Diego Scalzadona director del Hospital Materno Infantil de Villa Choferes nos informó acerca de la vacunación contra el covid-19 al personal de blanco, de las 80 dosis de vacuna de Coronavac que llegó a la XVI Región Sanitaria de Boquerón 40 fueron destinadas al Hospital Materno Infantil de Villa Choferes del Chaco. El sistema de aplicación es a través de agendamiento previo, luego le notifican al profesional, el horario al que tiene que recurrir. Según la agenda de trabajo en principio estarían vacunando a 8 profesionales de blanco por día y con esto estarían cubriendo al personal con dicha vacunación.

El Dr. Scalzadona mencionó que al mencionar personal de blanco eso incluye a todas las personas que trabajan para el servicio de la salud incluyendo aquellos quienes están en la parte adminstrativa según el grado de exposición. Empiezan con las personas mas expuestas y terminan con los menos expuestos. El Dr. Scalzadona reiteró a la ciudadanía que a pesar de que las vacunas empiezan a llegar pide a la población a no relajarse y a seguir el protocolo sanitario ya conocido. Ya que no estamos preparados para soportar una ola de contagio tanto en infraestructura como en cantidad de profesionales para la atención.

Finalmente el Dr. Scalzadona mencionó que el otro punto de vacunación es el Hospital Regional de Mariscal Estigarribia remarcando siempre que en esta primera fase es para el personal de blanco y funcionarios de acuerdo al grado de exposición de atención que brindan a los pacientes. También recordó que el sistema de agendamiento es a través de la página web del Ministerio de Salud completando los datos requeridos y una vez seleccionado le notifican por mensaje. La vacuna compone de dos dosis con 4 semanas de intermedio entre la primera y la segunda con un 96% de efectividad.