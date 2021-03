Programa de Aprendizaje Dual impulsado por la INC. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Createdo: 11 Marzo 2021

Foto: ip.gov.py

El Abog. Ernesto Benítez Presidente de la Industria Nacional del Cemento en contacto con nuestra emisora nos brindó la imformación sobre el Programa de Aprendizaje Dual que en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), a través del SNPP, ha impulsado dicho Programa para jóvenes de 18 a 22 años, donde cada especialidad contará con 10 plazas; totalizando 40 disponibles para los aprendices que serán capacitados, los seleccionados recibirán una ayuda económica durante el desarrollo del programa que tendrá una duración de 2 años.

El mencionado programa contará con 4 especialidades Técnico en Electricidad Industrial, Técnico en Mecánica Automotriz, Técnico en Electrónica Industrial, Técnico en Mecánica Industrial. Las documentaciones serán recepcionadas del 08 al 15 de marzo en el complejo habitacional de la INC de la Ciudad de Vallemi en el horario de 06:30 hs a 14:45 hs. El Abog. Benitez mencionó que la tecnicatura es un paso previo a la vida universitaria y toma una importancia en todos los ámbitos ya sea del interesado o empleado como así también del empleador, por otro lado de la sociedad misma.

Ya que con eso contribuye a formar a otras personas y a dar oportunidad laboral y de crecimiento el lugar en el cual reside la persona quien concluyé el programa. El mencionado programa contempla parte teórica y para la aplicación por supuesto la parte práctica, con la gran noticia de que cada participante va formar parte de la familia de la INC incluso con una remuneración proporcional como para poder cubrir su tiempo de estadía de aprendizaje.

Una vez concluido, la INC de acuerdo al desempeño del joven tomará la decisión de contrarlo o no como empleado. Independientemente a eso ya tendrá la capacidad de formar parte de alguna empresa con las especialidades en el cual se ha formado.