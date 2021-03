Equipo Futsal Fifa de Neuland inicia eliminatorias. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

10 Marzo 2021

El equipo futsal de Neuland del distrito de Boquerón arranca el día de hoy con las eliminatorias en el Polideportivo Municipal Silvestre Aveiro, con el objetivo de clasificar a la primera edición del Campeonato Nacional de Futsal FIFA que se disputará en el Polideportivo Ykua Pytã de Villarrica. El señor Carlos Pérez dirigente de la Federación Boquerón Deportiva informó para nuestra emisora esta mañana que el equipo de futsal fifa de Neuland a segunda hora enfrenta el día de hoy al equipo de Limpio, mientras que a primera se van a enfrentar entre sí los equipos de Piquete vs Villa Hayes. El plantel ya está instalado en la sede de enfrentamiento.

El enfretamiento será desde las 21.00 horas. El esquema de enfrentamiento para el equipo de Neuland para el clasificatorio sería los primeros 4 partidos de visitante con las 4 Federaciones como ser el equipo de Piquete, Villa hayes, Limpio y Falcon. Los partidos se disputarán desde hoy hasta el día sábado, y luego la próxima semana en condición de local en el Deportivo Boquerón Neuland. Pérez mencionó que el sistema de clasificación es, el enfrentamiento de todos contra todos y el de mayor puntaje clasifica al campeonato nacional, mientras que el segundo juega un repechaje con equipos de otros grupos .

Estas eliminatorias cuentas con 47 Federaciones dividos en 12 grupos para estas eliminatorias, siendo los clasificados 16 federaciones para disputar el Campeonato Nacional Futsal Fifa Villarica 2021. El equipo de Neuland volverá a disputar mañana su partido correspondiente ya contra el equipo local que es Villa Hayes, el día viernes se enfrentarán a Piquete y finalmente el día sábado se enfrentará a Falcón. Y ya la próxima semana desde el lunes ya arrancan con los partidos devuelta en condición de local.