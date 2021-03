Senepa realiza rastrillaje y rociado casa por casa en Filadelfia. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 09 Marzo 2021

El Ing. Pablo Kennedy encargado regional de Senepa para el chaco, en contacto con nuestra emisora nos informó que desde el día de hoy arrancan devuelta con trabajos de combatir o eliminar los posibles criaderos de dengue en la ciudad de Filadelfia. Kennedy comentó que desde el día de hoy martes 9 de marzo hasta el viernes 19 de marzo exactamente 2 semanas, para tal efecto de trabajo cuenta con el apoyo con un grupo de dos brigadas proveniente del departamento de Amambay.

El trabajo consiste en eliminación de criaderos es decir rastrillaje por la mañana y rociado con motochila casa por casa por la tarde específicamente en el barrio amistad de la mencionada ciudad. Los trabajos y recorridos que realizan es de acuerdo a los datos que van remitiendo a diario a la gente Senepa y en consecuencia a eso van dando respuesta con el trabajo mencionado. En el transcurso de esta semana el recorrido será por el barrio amistad y desde la próxima semana de acuerdo al avance, van al barrio aledaño que es Florida.