Reporte Policial del departamento de Boquerón. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 08 Marzo 2021

El Comisario Ramón Morales jefe de la Dirección de Policia del Departamento de Boquerón nos brindó el informe en cuanto a sucesos registrado la semana pasada y este último fin de semana, dejando devuelta varios accidente de tránsito incluso con víctima fatal.