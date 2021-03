Se constituye la Fundación de Investigación y Desarrollo Agropecuario. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Foto: Lucio Romero

IDEAGRO como una entidad sin fines de lucro con el objetivo principal de realizar investigaciones y transferencia tecnológica en el ámbito agropecuario. El acto se realizó el jueves, 4 de marzo de 2021, en el predio de Pioneros del Chaco S.A. Los miembros fundadores son las Cooperativas Fernheim, Chortitzer y Neuland. La constitución de la Fundación IDEAGRO busca potenciar los recursos propios e incorporar recursos adicionales de otros participantes para aumentar y potenciar el impacto de los estudios investigativos, sumando experiencias profesionales en beneficio del sector agropecuario regional.

Las cooperativas expresan su compromiso de ser los impulsores del desarrollo en el Chaco. La investigación es una herramienta para generar conocimiento y ofrecer soluciones llegando a mejorar la productividad, la rentabilidad y la calidad con métodos sustentables. El enfoque no se dirige solamente al bienestar de los socios, sino busca generar un impacto regional.

IDEAGRO tendrá su domicilio en las instalaciones de pioneros del Chaco S.A y será dirigida por un consejo de administración, compuesto por los gerentes de los servicios agropecuarios de las cooperativas fundadores. El principal objetivo son las investigaciones en el ámbito agropecuario, pero a la vez incluirá la transferencia de tecnología, la capacitación y los servicios laboratoriales. Según los planes a mediano y largo plazo, se desarrollarán días de campo, exposiciones, congresos, foros y seminarios. Igualmente, se producirán materiales didácticos, manuales técnicos, programas radiales y televisivos.

Otros de los ejes serán el relacionamiento con universidades e instituciones/organismos públicos y privados tanto nacionales como internacionales y la venta de productos y servicioes agropecuarios, como también la instalación de un laboratorio de biotecnología reproductiva bovina.